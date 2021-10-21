В Беларуси установлены новые тарифы на услуги в электроэнергетике

МАРТ РБ своим постановлением №69 от 14 октября 2021 года утвердил новые тарифы на услуги в электроэнергетике, которые действуют с 21 октября.

Документом установлены тарифы на услуги:

- по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ГПО «Белэнерго» республиканским унитарным предприятиям электроэнергетики «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго» (РУП-облэнерго), республиканскому унитарному предприятию «Белорусская атомная электростанция», в размере 74,22 бел. рубля за 1 МВт;

- по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые РУП-облэнерго владельцам блок-станций, подключенных непосредственно или опосредованно к электрическим сетям РУП-облэнерго, в размере 96,84 бел. рубля за 1 МВт;

- по передаче и распределению электрической энергии, произведенной блок-станциями, по электрическим сетям РУП-облэнерго в пределах нескольких областей, оказываемые РУП-облэнерго и ГПО «Белэнерго» владельцам блок-станций установленной электрической мощностью 25 МВт и более для передачи и распределения электрической энергии, произведенной указанными блок-станциями, своим обособленным подразделениям, иным структурным подразделениям и (или) объектам электроснабжения владельцев блокстанций, в размере 0,1377 бел. рубля за 1кВт·ч;

по распределению электрической энергии, произведенной блок-станцией, по электрической сети РУП-облэнерго в пределах одной области, оказываемые РУП-облэнерго:

организациям ЖКХ, являющимся владельцами блок-станций, для обеспечения продажи электрической энергии, произведенной указанными блок-станциями сверх объемов, необходимых для энергетического обеспечения хозяйственной деятельности их владельцев, потребителям, являющимся организациями ЖКХ, в размере 0,12 бел. рубля за 1кВт·ч;

владельцам блок-станций для распределения электрической энергии, произведенной указанными блок-станциями, на объекты владельцев блок-станций, в размере 0,0517 белорусского рубля за 1кВт·ч.