Энергоемкость ВВП Беларуси за последние 10 лет снизилась в 1,2 раза, сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич.

«…энергоемкость ВВП нашей страны за последние 10 лет снизилась в 1,2 раза», - цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

При этом, за 8 месяцев 2021 года объем электропотребления в Беларуси вырос на 1,8 млрд кВтч по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – с 24,6 млрд. кВтч до 26,4 млрд кВтч.

В том числе реальный сектор экономики обеспечил за указанный период прирост в 1,1 млрд.кВтч за счет реализации комплекса мер по увеличению электропотребления. Объем потребления электроэнергии населением за указанный период составил 200 млн.кВтч, еще 500 млн.кВтч – это объем потребления электроэнергии в энергосистеме, в том числе для обеспечения работы электрокотлов.