СК сделал официальное заявление по факту убийства сотрудника КГБ

Появилось заявление официального представителя Следственного комитета Республики Беларусь Сергея Кабаковича по факту убийства сотрудника КГБ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси», - сказал Кабакович.

По его словам, предварительно установлено, что 28 сентября текущего года сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

«На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого «хайпа» проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице. С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован. Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ», - заявил Кабакович.

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, «в том числе направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления». Назначены судебно-медицинские, комплексная криминалистическая баллистическая и иные экспертные исследования.

«Особо отмечаем, что по каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг, их близких, Следственным комитетом совместно с иными правоохранительными органами, как и прежде, будет даваться жёсткая и принципиальная правовая оценка. Виновные в противоправных проявлениях в отношении должностных лиц будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности», - заявил Кабакович.