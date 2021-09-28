Сотрудники МЧС совладали с факельным пожаром на Нафтане

Сотрудникам МЧС Беларуси удалось справиться с факельным горением дизельного топлива на Нафтане, следует из сообщений МЧС в соцсетях.

«Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра. На месте работают подразделения МЧС. Пожар локализован», - сообщила пресс-служба МЧС.

Позже, появилось сообщение следующего содержания: «По состоянию на 22:05 факельное горение отсутствует. На месте пожара работают 15 единиц техники и 58 работников МЧС».