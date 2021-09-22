Последнее обновление: 22.09.2021 11:47

Грузия получит $100 млн. кредита на реформирование сектора энергетики

Азиатский банк развития (АБР) предоставит Грузии кредит в размере 100 млн долларов на реформирование электросистемы страны.

«Это является важной для Грузии программой, цель которой - улучшение финансового и корпоративного управления двумя энергокомпаниями, находящимися во владении государства. Мы ожидаем, что эта программа станет примером для других компаний, которыми владеет государство, и АБР готов помочь правительству для расширения реформ и роста экономики в этом направлении», - цитирует пресс-служба АБР директора департамента Центральной и Западной Азии АБР Евгения Жукова.

Азиатский банк развития поможет в реформировании компании «Государственная электросистема Грузии» с целью ее превращения в современную, операционно-эффективную и финансово устойчивую организацию, сказано в сообщении банка.



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