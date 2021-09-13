Минздрав РБ жалуется на повышенную чувствительность к санкциям

Система здравоохранения Беларуси оказалась наиболее чувствительной к экономическим санкциям, заявил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Любые экономические санкции, прежде всего, влияют на социально-экономическую политику. Система здравоохранения в этом отношении, наверное, наиболее чувствительна», - сказал министр.

Он сообщил, что за прошлую пятилетку в Беларуси реконструировали 88 учреждений здравоохранения, а в текущей «мы планируем перестроить и переоборудовать еще 100 учреждений».

«Поэтому, конечно, у нас вызывает обеспокоенность, что эти планы могут быть под угрозой», - увязал Пиневич планы Минздрава с санкциями.

«Санкции затрагивают социальные права, влияют на здоровье населения. Хотим мы такой путь? Конечно, нет. В текущей эпидситуации санкционное бремя оказывает исключительно негативное влияние», - также сказал чиновник.