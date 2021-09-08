Apple официально анонсировала ежегодную презентацию новинок на 14 сентября

Популярный в мире производитель электронных устройств и программного обеспечения компания Apple проведет официальную презентацию новой линейки своих разработок уже в следующий вторник, 14 сентября. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на официальном сайте.

«Присоединяйтесь к нашему специальному Apple-событию 14 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени», - отметили в компании.

В сообщении не указано, какие именно новые продукты будут представлены публике. Однако ожидается, что «яблочная компания», среди прочего, проведет онлайн-презентацию нового iPhone 13, а также смарт-часов Apple Watch седьмой серии.

Как сообщалось, Apple традиционно в сентябре ежегодно проводит презентации новых гаджетов и программного обеспечения. Обычно трансляция ведется на официальном сайте компании apple.com вживую.