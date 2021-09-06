Лукашенко хочет обсудить с Путиным возможность добычи нефти в России

Лукашенко на предстоящих 9 сентября переговорах с Путиным намерен обсудить старую неугасающую тему, а именно возможность увеличения добычи нефти в России.

Об этом он заявил, принимая с докладом гендиректора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова.

"… вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим", - сказал Лукашенко.

"Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться", - добавил пенсионер.