Последнее обновление: 29.07.2021 16:44

Лукашенко потребовал к сентябрю 2022 года провести реформу образования

Лукашенко потребовал к сентябрю 2022 года завершить реформу в сфере образования и вывести его на новый уровень.

"Весь будущий год до 1 сентября мы посвятим образованию. Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести. Начиная от учебника и заканчивая учебным процессом, участниками этих процессов - все мы должны перелопатить, посмотреть, что мы должны оставить, что надо убрать, отчистить образование от всего лишнего и вывести его на новый уровень", - заявил сегодня, 29 июля, Лукашенко.

"И министерство, и администрация, и правительство должны для себя спланировать до 1 сентября будущего года снять все проблемы, которые накопились в образовании", - добавил пенсионер.



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