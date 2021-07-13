Зеленский анонсировал закон о национальных сообществах в Украине

Сейчас идет работа над разработкой законопроекта о национальных сообществах в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».

"Офисом президента и мной лично была поставлена ​​задача разработки качественно нового и прогрессивного законодательства. И сейчас идет активная работа над законом (законопроектом - ред.) о национальных сообществах в Украине", - сказал Зеленский.

Он добавил, что закон должен быть именно о сообществах, а не меньшинствах. По словам президента, ни одна национальность в государстве "не должна чувствовать себя меньшинством, менее важным, менее защищенным либо менее счастливым, никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины и мы все равны".

Зеленский отметил, что в Украине живет много национальностей, но законодательство в этой сфере много лет не усовершенствовалось.

Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля приняла закон "О коренных народах Украины", инициированный Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов.