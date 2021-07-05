Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 421 964 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 июля 2021 года выросло до 421 964 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3194 человек.

Выздоровели и выписаны 414 948 (+488) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3194 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 614 человек (6,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 875 575 (+9 234) тестов на коронавирус.