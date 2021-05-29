Число политзаключенных в Беларуси выросло до 451 человека после того, как в минувшую пятницу белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 15 человек, приговоренных к лишению свободы за участие в протестах против фальсификации итогов выборов и насилия в отношении мирных граждан.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», приговором суда Ленинского района г. Бреста от 18 мая 2021 года были осуждены:

Евгений Комбуль по ч.1 ст. 309, ч. 1 и 2 ст. 339 УК к лишению свободы сроком на 5 лет в ИК в условиях общего режима;

Сергей Силич по ч.1 ст. 309, ч. 2 ст. 339 УК к лишению свободы сроком на 4 года в ИК в условиях общего режима;

Максим Силюк по ч.1 ст. 309, ч. 2 ст. 339 УК к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев в ИК в условиях общего режима;

Максим Пытель по ч. 2 ст. 339 УК к лишению свободы сроком на 3 года в ИК в условиях общего режима;

Сергей Красовский по ч. 2 ст. 339 УК к лишению свободы сроком на 2 года в ИК в условиях общего режима;

Ольга Сыроватка по ч. 2 ст. 339 УК к лишению свободы сроком на 2 года в ИК в условиях общего режима;

Наталья Баринова по ч. 2 ст. 339 УК к лишению свободы сроком на 1 год в ИК в условиях общего режима;

Алина Муратова по ч. 2 ст. 339 УК к лишению свободы сроком на 1 год в ИК в условиях общего режима;

Владимир Котюбко по ч. 2 ст. 339 УК к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев в ИК в условиях общего режима;

Марина Силенок по ч. 2 ст. 339 УК к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год 6 месяцев.

Е.Комбуль, А.Муратова, Н.Баринова, С.Красовский, О.Сыроватка, В.Котюбко, М.Пытель и М.Силенок осуждены за вывешивание манекена (куклы-чучела) с надписями «ОМОН» «в целях реализации протестной акции по поводу недовольства результатами выборов Президента Республики Беларусь и действиями сотрудников правоохранительных органов…» (согласно приговору) в г. Бресте.

Е.Комбуль, С.Силич и М.Пытель также осуждены за размещение на проезжей части дороги и поджог трех автомобильных колес в ночное время в тех же целях.

М.Силенок также осуждена за нанесение на забор завода надписи протестного характера. М.Силенок и М.Силюк также осуждены за нанесение надписи протестного характера на торговый павильон.

Cуд Барановичского района 27 апреля 2021 года приговорил Сергея Богдана, Владимира Ланкевича и Виктора Иванцова к лишению свободы. Первых двух признали виновными по ч. 1 ст. 14 (покушение) и ст. 309 Уголовного кодекса и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Виктора Иванцова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 309, и назначили два года лишения свободы в колонии общего режима.

В суде Пуховичского района 28 апреля 2021 года вынесен приговор по делу Сергея Розума, возбужденному по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса, которым он наказан двумя годами лишения свободы.

В суде Молодечненского района 3 мая вынесен приговор Сергею Шабуне и Павлу Федукевичу. Их признали виновными по ст. 14 и ст. 309 Уголовного кодекса и осудили каждого на один год и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Весна».

Правозащитные организации требуют от властей Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.