Последнее обновление: 21.06.2021 10:26

Иран сообщил об аварийном отключении построенной «Росатомом» атомной станции

Категории: Иран АЭС

Единственная в Исламской республике атомная станция «Бушер», построенная «Росатомом» и сданная заказчику в 2011 году, перестала подавать электричество в субботу и будет отключена в течение трех-четырех дней для «технической проверки» , сообщил в воскресенье государственный телеканал Press TV.

Госкомпания «Таванир», обслуживающая станцию, назвала причиной происходящего высокую температуру. Представитель корпорации сообщил агентству ISNA, что ремонтные работы продлятся до пятницы.

Остановка АЭС, работающей на российском урановом топливе, привела к панике в Иране и угрожает отключениями электроэнергии из-за потери мощности в объеме 900 мегаватт, передает finanz.ru.

Российское посольство в Иране последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в республику в апреле прошлого года.

Два месяца назад иранские власти заявляли о сложностях в обслуживании станции из-за американских санкций, которые сделали невозможными долларовые расчеты с Россией.

Замглавы Организации атомной энергетики Ирана Махмуд Джафари предупреждал, что станцию, возможно, придется остановить.

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