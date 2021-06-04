Авиатрафик через Беларусь упал почти в 2 раза после захвата самолета Ryanair

Число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Беларуси для полетов в Евросоюз и через него, после инцидента с Rayanair сократилось с 420 до 253 рейсов в сутки.

Об этом сообщил представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль (EUROCONTROL), передает РИА Новости.

"За последние семь дней в среднем воздушный трафик достигал 253 рейса в сутки. В течение семи дней до 20 мая, то есть двумя неделями ранее, показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь идет обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Беларуси не только непосредственно в Евросоюз, но во всю зону ответственности Евроконтроля, включая рейсы, которые используют европейское воздушное пространство как транзитное.

"Рейс может иметь пункт отправления и пункт назначения за пределами нашего пространства, к примеру, рейс из Санкт-Петербурга в Кейптаун может проходить через Беларусь, а затем через зону Евроконтроля", - сказал он.

Представитель Евроконтроля также добавил, что "те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются, в основном, неевропейскими перевозчиками".