Россия будет поставлять газ в Калининград через Литву в случае санкций против Минска

Калининградская область не видит рисков для транзита газа в регион через территорию Литвы с основной территории России в связи с возможными санкциями ЕС в отношении Беларуси.

Мощности, созданные в регионе, при необходимости позволяют закрывать ее потребности в автономном режиме, сообщил в четверг губернатор Антон Алиханов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

В руководстве ЕС ранее заявляли о планах применения к Минску секторальных санкций, которые могли бы включать транзит природного газа через территорию Беларуси в страны ЕС. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в конце мая заявил журналистам, что введение дополнительных санкций против Беларуси должно учитывать транзит российского природного газа в Калининградскую область через Беларусь и Литву. Действующий график поставок, по его словам, утвержден до конца текущего года.

"Мы не видим рисков, - сказал Алиханов, комментируя эти заявления. - Я очень надеюсь, что Литва будет взвешенно себя вести и не будет использовать газопровод как инструмент какого-то политического шантажа". Республика заинтересована в транзите газа, поскольку получает за него плату и забирает часть топлива для своих нужд, добавил он.

Калининградский губернатор напомнил, что ранее в связи с объявлением о подготовке европейских государств к выходу из энергетического кольца БРЭЛЛ (Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы) президентом РФ была поставлена задача обеспечить полную энергетическую независимость и безопасность Калининградской области. В регионе построены и введены в строй четыре новые электростанции, благодаря чему область может обеспечивать себя энергией самостоятельно вне зависимости от БРЭЛЛ.

Область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Для повышения энергетической безопасности региона в акватории и на побережье Балтики в Калининградской области построен терминал по приему газа. Также реализован проект по строительству подземного хранилища газа (ПХГ). ПХГ организовано в уникальных солевых пластах, его объем на 2019 год составлял 174 млн кубометров, а к 2024 году должен увеличиться до 800 млн кубометров с перспективой дальнейшего роста. Мощность терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы - свыше 2 млрд кубометров газа. "Мы полностью автономны и можем существовать в автономном режиме, даже если что-то случится", - подчеркнул Алиханов.