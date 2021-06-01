Лукашенко: Никаких проблем с экспортом нефтепродуктов не будет (Update)

У Беларуси не будет никаких проблем с экспортными поставками нефтепродуктов, произведенных из российской нефти несмотря на вводимые США санкции, заявил сегодня Лукашенко, сославшись на устные гарантии от Путина.

«По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", - сказал сегодня Лукашенко на совещании.

"Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать, - отметил пенсионер.

Он сообщил, что на встрече была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.

"По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться", - навел Лукашенко тень на плетень.

Так утвердили ? Или будем договариваться ? Или Путин сразу не отшил с этой темой, а потому есть шанс на переговоры ?

Аналогичная ситуация и по газу: Россия готова поставить столько, сколько попросит Беларусь, но вопрос как всегда упирается в цену.

"Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо - столько и надо. Этот вопрос окончательно не закрыт. Не закрыт в том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ", - сообщил Лукашенко.

Иными словами, цену Смоленска в 2022 году можно не ждать. Пенсионер сообщил, что достигнутые договоренности Беларусь и Россия намерены закрепить в межправительственном соглашении.

Вот только пока договоренностей пока нет. Подумаем, обсудим, будем вести диалог…

Примечательно, но сразу после оптимистичных заявлений Лукашенко о будущем белорусской нефтянки в условиях санкций, российский телеграм-канал Neftegram сообщил следующую информацию:

«Минэнерго России утвердило график поставки нефти в Беларусь по трубе. Как нам говорят информированные источники, на Мозырский НПЗ предполагается в июне прокачать 375 тыс.тонн нефти, а на злополучный «Нафтан» - 11 тыс.».

Рисковать нефтепроводом «Дружба» в Кремле не рискнули, а, значит, поставки нефти на Нафтан будут осуществляться по железной дороге или «вчерную».