Греция опровергла получение каких-либо предупреждений о минировании рейса Ryanair

Управление гражданской авиации (УГА) Греции категорически опровергло сообщения, согласно которым Афинский международный аэропорт или греческие власти получали информацию о какой-либо угрозе для рейса Ryanair FR4978 Афины-Вильнюс.

"Управление гражданской авиации (Греции) сообщает, что информация, которая публикуется о якобы имеющейся информации Афинского международного аэропорта или греческих властей о существовании какой-либо угрозы для полета Ryanair, является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение", - говорится в заявлении УГА, передает РИА Новости.

"Были выполнены все необходимые проверки безопасности, то есть пассажиров, ручной клади и багажа, в соответствии с положениями утвержденной программы безопасности Афинского международного аэропорта, и не было никаких указаний на какие-либо проблемы", - сообщило УГА.

Как дополняется в заявлении, "все процедуры безопасности прошли нормально, и самолет вылетел в пункт назначения в 10.15". "Пока он находился в греческом РПИ (районе полетной информации), ни от экипажа, ни от других лиц или организаций не поступало сообщений об угрозе", - говорится в пресс-релизе.

"Не было никакой информации – сообщений или указаний службам УГА, Афинского международного аэропорта и Государственного авиационного управления Афинского международного аэропорта от физического лица или службы о существовании угрозы на конкретном рейсе FR4978 из Афин в Вильнюс 23-05-21", - отмечается в пресс-релизе.

Любая соответствующая информация поступила во все вышеперечисленные службы через СМИ и интернет после приземления самолета в Минске, сообщило управление.

Власти Беларуси в своей истории утверждают, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта и аэропортов Афин и Вильнюса, которые просили принять борт.