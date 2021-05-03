Последнее обновление: 03.05.2021 17:56

Instagram удалил аккаунт Народного антикризисного управления

Instagram удалил аккаунт Народного антикризисного управления. Об этом сообщает НАУ.

«На днях мы потеряли доступ к нашему аккаунту в инстаграме. Вероятно, сработала одна из атак провластных ботов. Мы пытаемся его восстановить, но нам нужна ваша помощь. Чтобы мы могли и дальше рассказывать, как эффективно бороться с режимом, мы просим вас помочь нам в восстановлении аккаунта. Помогите разблокировать аккаунт, написав в службу поддержки Instagram. Нам важно продолжать свою деятельность!», - говорится в сообщении.

Порядок действий для разблокировки аккаунта описаны по ссылке.

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