Медикам Гродненской университетской клиники запретили пользоваться смартфонами

Согласно приказу главного врача Гродненской университетской клиники (бывшая областная больница), медицинскому персоналу учреждения на работе нельзя пользоваться мобильными телефонами, планшетами, фотоаппаратами и видеокамерами.

В рабочее время также запрещается пользоваться социальными сетями, пишет TUT.BY.

В нерабочее время же придется соблюдать самоцензуру, а также «анализировать свои высказывания, фото- и видеоматериалы на предмет недопущения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации учреждению».