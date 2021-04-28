Последнее обновление: 28.04.2021 15:31

В Беларуси законодательно закрепили предварительное согласие пациента на сложное медицинское вмешательство

Минздрав Беларуси постановлением закрепил форму предварительного согласия пациентов на сложное медицинское вмешательство.

Как поясняет ведомство, документ принят для обеспечения исполнения ч. 5 ст. 44 Закона «О здравоохранении» № 2435-ХII от 18 июня 1993 г., которая гласит, что обязательным условием проведения сложного медицинского вмешательства является наличие письменного согласия пациента, достигшего совершеннолетия, или лиц, указанных в ч. 2 ст. 18 Закона.

Ранее единая форма предварительного информированного добровольного согласия пациента на сложное медицинское вмешательство в Беларуси отсутствовала, в то время как данный документ соответствует современным представлениям о правах человека на получение достоверной информации о состоянии собственного здоровья и совершение осознанных действий в отношении собственного здоровья.

«Пациент может получить информацию от лечащего врача и на ее основе сделать вывод о предстоящей ему процедуре: о цели медицинского вмешательства, возможных рисках и прогнозируемых результатах, а также о возможных последствиях отказа от рекомендуемого медицинского вмешательства» , - отмечает Минздрав.

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