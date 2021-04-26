Последнее обновление: 26.04.2021 15:29

В Беларуси пока не выявили индийский штамм коронавируса

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь пока что не выявили индийский штамм коронавируса. Об этом сообщил Минздрав.

Согласно информации, в РНПЦ организована постоянная система мониторинга распространения мутирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. Проводится сбор и исследование материала от лиц, прибывших в течение последних 14 дней из-за пределов Беларуси и имеющих положительный ПЦР-тест.

Учитывая постоянство и продуктивность процесса изменчивости вируса решающее значение имеет система быстрого выявления новых вариантов. Для этого в Беларуси отработана методика секвенирования S-гена вируса, с которым связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах вируса (британский, индийский, южноамериканский, японский).

Специалисты отмечают, что по мере развития пандемии COVID-19 возбудитель, вирус SARS-CoV-2, постоянно эволюционирует - это обычный биологический процесс.



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