В прошлом году в Минске умерло от COVID-19 больше людей, чем официально по всей Беларуси.

«Медиазона в Беларуси» провела исследование, которое показало, что в 2020 году только в Минске умерло на 5000 человек больше, чем в среднем за пять лет, смертность в столице выросла на 29%. В этом время Минздрав сообщал, что за год от COVID-19 скончались 1433 человека по всей стране.

Между тем, по данным исследования выходит, что только в Минске умерло людей в 3,5 раза больше, чем в соответствии с официальной статистикой по стране.

Таким образом, в декабре в столице ежедневно регистрировали около 15 человек с коронавирусом в качестве причины смерти. Минздрав же в это время говорил о 8-9 смертях в день. Сильнее всего пострадали люди старше 60 лет: 81% умерших в Минске люди именно этой возрастной группы.