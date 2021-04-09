Алексиевич анонсировала книгу о событиях в Беларуси

Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила, что пишет книгу о событиях в Беларуси, происходящих после президентских выборов.

Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, передает ТАСС.

"Да", - сказала Алексиевич, отвечая на вопрос, пишет ли она книгу о событиях в своей стране. По ее словам, белорусы живут "между двумя опасностями - Лукашенко и Россией".

"Мы хотим создать независимую процветающую страну. Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос", - заявила Алексиевич. Одновременно она сказала, что граждане стремились к "своего рода ненасильственной революции". "Мы хотели этого добиться без пролития крови. Это бы идеалистический план", - утверждала она.