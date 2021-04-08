Последнее обновление: 08.04.2021 10:15

Беларусь начала отключать линии электропередачи с Литвой

Беларусь начала испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ

«Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву», - говорится в сообщении.

В рамках 24-часовой программы испытаний предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности.

Аналогичные испытания пройдут 11 апреля, сообщили в Минэнерго РБ.

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