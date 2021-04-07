Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 330 536 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 апреля 2021 года выросло до 330 536 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2314 человек.

Выздоровели и выписаны 320 844 (+1 243) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2314 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 278 человек (7,42% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 478 163 (+17231) теста на коронавирус.