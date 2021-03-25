Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 314993 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 марта 2021 года выросло до 314993 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2193 человек.

Выздоровели и выписаны 305560 (+1083) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2193 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1141 человека (5,9% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5272490 (+19317) тестов на коронавирус.