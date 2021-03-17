Последнее обновление: 17.03.2021 17:35

Позиция МОК не мешает российскому НОК общаться с Виктором Лукашенко

Непризнание Международным олимпийским комитетом «избрание» Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета Беларуси никак не отразилось на позиции НОК России.

Сегодня глава НОК РФ Станислав Поздняков и министр спорта РФ Олег Матыцин провели в Москве встречу с Виктором Лукашенко.

«Виктор Лукашенко обсудил с руководством спортивной отрасли России подготовку к Олимпиаде, …. поблагодарил Олимпийский комитет России за сотрудничество и поддержку в области олимпийского образования, возможность участия в программах Российского международного олимпийского университета, за приглашение к участию в Международном форуме юных олимпийцев». – говорится в сообщении НОК.



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