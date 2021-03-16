Последнее обновление: 16.03.2021 18:55

В Беларуси с 1 сентября вводятся биометрические паспорта

В Беларуси с 1 сентября 2021 года вводятся биометрические документы, следует из указа №107 от 16 марта 2021 года.

В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца.

Всего появится 8 новых видов документов, содержащих биометрические данные, включая идентификационную карту гражданина и биометрический паспорт. За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время 1 БВ равна Br29), биометрического паспорта – 2 базовых величины.

ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу (если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется). Его изготовление возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты.

Также расширяется функционал документов, удостоверяющих личность. За счет использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.

Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить (биометрические документы либо паспорта действующего образца). Стоимость оформления действующих паспортов не изменится. Сохраняется и возможность выезда за рубеж по данному документу.



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