ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 г. на 5,9 млн б/с

Глобальный спрос на нефть в 2021 г. вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки (б/с), до 96,3 млн б/с, за счет оживления мировой экономики во второй половине года, говорится в мартовском отчете ОПЕК.

В первой половине 2021 г. спрос на нефть будет ниже в связи продлением ограничительных мер из-за коронавируса во многих частях Европы, передает ТАСС.

«В то же время во второй половине 2021 г. спрос на нефть вырастет, отражая ожидания более активного восстановления экономики с позитивным эффектом от развертывания процесса вакцинации», - отметили в ОПЕК.

Предыдущий прогноз ОПЕК предусматривал рост спроса на нефть в 2021 г. на 5,8 млн б/с.

При этом предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, может вырасти в 2021 г. на 1 млн б/с, до 63,8 млн б/с. Согласно прогнозу, основными драйверами роста по объему поставок нефти в этом году станут Канада, США, Норвегия, а также Бразилия и Россия. Оценки поставок жидких углеводородов из США сохранились на прежнем уровне - ожидается рост поставок на 0,16 млн б/с в 2021 г., однако сохраняются неопределенности, отмечается в отчете.