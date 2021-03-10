Последнее обновление: 10.03.2021 13:55

Госдума РФ ратифицировала изменения в условиях кредита Беларуси для БелАЭС

Госдума РФ ратифицировала протокол о внесении изменений в российско-белорусское соглашение о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

В пояснительной записке указано, что ранее белорусская сторона обратилась с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. Обоснованием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 г. на 2022 г. Протокол был подписан 14 июля 2020 года, передает ТАСС.

Протоколом предусмотрены такие условия реструктуризации белорусских обязательств, как продление периода использования кредита до конца 2022 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года, а также замена действующей смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

«Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок», - отмечается в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, ожидается, что, начиная с 2021 года, общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению сократится на $19,3 млн и составит $7 млрд 927,7 млн.

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