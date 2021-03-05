ОПЕК+ разрешила России и Казахстану увеличить добычу нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+) по итогам заседания в четверг, 4 марта, решили сохранить в апреле текущий уровень сокращения добычи нефти для всех стран альянса.

Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут увеличить производство соответственно на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки.

При этом Саудовская Аравия продлит на апрель действие добровольно взятых ею обязательств по дополнительному сокращению добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Ряду стран ОПЕК+ было разрешено компенсировать недосокращенные объемы добычи нефти до конца июля, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания, передает DW.

Решение ОПЕК продлить общую политику сокращения добычи привело в четверг к значительному росту цен на нефть.

Все участники сделки отмечают, что, несмотря на позитивные новости - рост спроса и начало массовой вакцинации от коронавируса, - на нефтяном рынке сохраняется много рисков.

Следующие встречи министров JMMC и стран ОПЕК+ запланированы на 31 марта и 1 апреля 2021 года соответственно.