Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 291 621 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 марта 2021 года выросло до 2991621 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2011 человек.

Выздоровели и выписаны 282039 (+1273) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2011 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1174 человека (6,52% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 951 979 (+18006) тестов на коронавирус.