Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 289136 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 марта 2021 года выросло до 289136 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 1993 человек.

Выздоровели и выписаны 279450 (+839) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1993 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 869 человек (12,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4915522 (+7125) теста на коронавирус.