Facebook вложит миллиард долларов в новостную журналистику

Американская корпорация Facebook Inc. инвестирует минимум 1 млрд долларов в течение 3-х лет в поддержку новостной журналистики.

Такое заявление Ника Клегга - вице-президента компании по глобальным вопросам - обнародовано в среду, 24 февраля. Оно последовало за серьезным конфликтом корпорации с властями и медиакомпаниями Австралии, передает DW.

Пользователи в этой стране 17 февраля были лишены возможности делиться новостями в этой соцсети из-за готовящегося закона. Согласно ему Facebook, Google и другим интернет-платформам хотели предписать платить издательским домам за распространение их контента.

Таким образом власти Австралии собирались перенаправить часть доходов интернет-гигантов от рекламы традиционным СМИ. Facebook Inc. ответила на это блокировкой, в результате которой СМИ и жители Австралии оказались не в состоянии публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости в соцсети.

В своем заявлении Ник Клегг, комментируя произошедшее, заверил, что "Facebook готов активно сотрудничать с издателями новостей".

"Мы полностью признаем, что качественная журналистика лежит в основе того, как работают открытые общества - речь идет об информировании граждан, расширении их прав и возможностей, а также о привлечении к ответственности сильных мира сего". В то же время он заметил, что корпорация не просит у медиакорпораций "контент, за который ее попросили заплатить потенциально непомерную цену".

Клегг также добавил, что существует подход, альтернативный тому, что предлагают австралийские власти. Так, по его словам, в январе Facebook Inc. объявила о сделках с The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, а также с рядом других местных и региональных издательских домов. Им будут платить за контент, размещаемый в приложении Facebook News, предназначенном для пользователей в Великобритании. Там можно найти информационный контент, подобранный в соответствии с интересами тех, кто пользуется этим приложением. Аналогичные сделки были заключены с издательскими домами в США, ведутся также переговоры с представителями в Германии и Франции, добавил Клегг.

Власти Австралии и компания Facebook Inc. 23 февраля достигли соглашения, позволяющего восстановить работу цифровой платформы в полном объеме. Правительство пообещало более четко сформулировать основания, на которых цифровые гиганты будут попадать под действие новых положений. В ответ Facebook Inc. пообещала уже в ближайшие дни вновь дать пользователям в Австралии возможность делиться новостями в своей ленте.

В свою очередь компания Google, которая изначально также выступала против закона, в последнее время начала заключать соглашения с издателями о размещении их контента в Google News за деньги. Конкретные суммы этих соглашений не раскрываются.