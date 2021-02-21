Последнее обновление: 21.02.2021 09:46

Украина национализирует компанию попавшего под санкции белоруссского бизнесмена Воробья

Украина возвращает в государственную собственность проходящий по ее территории участок трубопровода "Самара-Западное направление", собственником которого является попавший под санкции ЕС белорусский предприниматель Николай Воробей.

Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал в субботу, 20 февраля, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о мерах по защите имущественных интересов государства.

Украина получает через этот нефтепровод дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс".

Владельцами этой компании выступают близкий к Лукашенко белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Одновременно, Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Медведчука. Персональные ограничительные меры приняты на срок в три года в отношении пяти россиян, трех граждан Украины и 19 юридических лиц. Среди прочего, санкции против Медведчука предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств и аннулирование лицензий на пользование недрами.

Запрещается также осуществление транзита ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу. Кроме того, депутат не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж и размещать валютные ценности на счетах за границей.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование