ВОЗ проведет в Беларуси исследование с сомнительным результатом

Региональное бюро Всемирной организации здравоохранения проведет в Беларуси исследование уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Проект должен начаться уже в этом квартале 2021 года. В нем будут задействованы 5 тысяч участников, сообщил координатор программ по инфекционным заболеваниям регионального бюро ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков.

Как сообщает tut.by, специалисты хотят посмотреть, насколько COVID-19 распространен в Беларуси и как эта распространенность меняется со временем. Однако, результаты еще не начавшегося исследования уже под большим вопросом.

Во-первых, повод для сомнений предоставил сам Граньков.

«Предполагается, что набор участников будет проводиться во всех регионах. Это будет добровольное исследование с информированным согласием от каждого участника, будут участвовать люди разных возрастов, потому что нам нужно сделать срез, наиболее приближенный к структуре населения. За набор участников исследования будут отвечать поликлиники и учреждения здравоохранения по месту жительства», - объяснил Вячеслав Граньков.

Во-вторых, у белорусской системы здравоохранения появился новый поклонник - специальный представитель регионального директора ВОЗ, глава Странового офиса ВОЗ в Беларуси Масуд Дара.

Масуд Дара отметил, что из-за очень быстрого распространения эпидемии некоторые системы здравоохранения "практически рухнули, будучи неспособными заботиться обо всех пациентах".

"Системы здравоохранения могут справиться с определенным количеством случаев, однако если количество инфицированных возрастает в геометрической прогрессии, как в Италии, то заполняются палаты, коридоры, заполняются всевозможные временно переоборудованные помещения, и в таком случае становится невозможным оказывать надлежащий медицинский уход", - сказал он (цитата БелТА).

Чтобы страна могла справиться с пандемией, нужно наличие развитой и нормально функционирующей системы здравоохранения, добавил спецпредставитель регионального директора ВОЗ.

"В Беларуси - должная система здравоохранения, она в состоянии удовлетворить потребности населения. Однако важно помнить о том, с какими сложностями столкнулись страны при прогрессивном росте количества случаев, поэтому профилактика, информирование и осознанное выполнение простых правил имеют важнейшее значение", - заявил Масуд Дара.