Последнее обновление: 29.01.2021 14:06

Белорусы смогут въезжать в Россию через аэропорты при наличии отрицательных тестов

Граждане Беларуси и Армении смогут в феврале этого года въезжать на территорию России через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, передает Интерфакс.

Документ касается граждан, которые въезжают в РФ с территории этих стран с 1 февраля по 1 марта 2021 года (включительно). В постановлении приводится перечень из 20 пунктов воздушного пропуска в РФ, через которые такие граждане смогут въезжать в Россию.

Ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства впервые были введены Россией 18 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса.

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