Беларусь продолжит добывать торф в качестве топлива несмотря на АЭС

В Беларуси в ближайшую пятилетку не откажутся от добычи торфа как топлива несмотря на запуск первого реактора БелАЭС и разговоров о возможном перепроизводстве электроэнергии в стране.

Согласно программе модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Министерства энергетики №49 от 31 декабря 2020 года, на эту модернизацию будет потрачено не менее 30,6 млн. рублей.

С одной стороны, предусмотренная на 5 лет сумма – не такие уж и большие деньги. Однако так называемая модернизация подразумевает разработку новых месторождений.

Ради того, чтобы в топливно-энергетический баланс Беларуси в ближайшие 5 лет включить 3,3 млн т.у.т. торфяной топливной продукции, которые легко можно заместить куда более экологически чистой и более дешевой энергией, придется отвести (читай – осушить) 5,3 тыс. га земельных участков и подготовить 3,7 тыс. га новых торфяных полей.

При планируемом объеме добычи за 5 лет в 11,3 млн. тонн на основе торфа будет произведено 4 млн. тонн торфяных брикетов (кто-то еще топит песком) и лишь 0,7 млн. тонн продукции нетопливного назначения.

Планы Минэнерго не ограничиваются пятилеткой. Согласно программе использования торфяников на период до 2030 года, в разрабатываемый фонд включено 99,1 тыс. га земель торфяных месторождений с запасами торфа в количестве 302,1 млн. тонн.

«При достижении устанавливаемых программой объемов добычи запасов торфа в стране достаточно для разработки и использования его в экономике на ближайшие 100 лет», - говорится в сообщении Минэнерго. Во что превратится постоянно осушаемая территория страны, Минэнерго не предсказывает.