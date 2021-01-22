Грузия отменит запрет на международные авиарейсы с 1 февраля

Грузия полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года.

«Допущены будут регулярные рейсы. Это означает, что все авиакомпании, которые до сих пор действовали или продолжают действовать в Грузии, или же новые компании, которые высказали пожелание зайти в Грузию, смогут спланировать регулярные полеты и выполнять их с определенной частотой», - заявила глава Минэкономики Натия Турнава, которую цитирует портал Новости-Грузия.

При этом она отметила, что авиарейсы будут выполняться «с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности».

«Многие авиакомпании по всему миру уже делают это. Исходя из этого, мы считаем, что здесь не будет какой-либо дополнительной угрозы», - сказала министр.

Она указала, что снятие ограничений не означает быстрого восстановления авиационного рынка. Что касается туристических визитов, по словам Турнава, первые группы путешественников прибудут в Грузию «из более безопасных стран», где уже начата вакцинация от коронавируса.

На фоне пандемии коронавируса Грузия в марте 2020 года закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Правительство Грузии много раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. В последний раз этот запрет был продлен до 31 января 2021 года.

В настоящее время ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.