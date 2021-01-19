США намерены впервые применить санкции против "Северного потока - 2"

Уходящее правительство США намерено впервые применить санкции против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Штрафные меры затронут судно-трубоукладчик "Фортуна", а также его владельца - компанию "КВТ-Рус", сообщило в понедельник, 18 января, министерство экономики Германии, передает DW.

Информацию о введении санкций министерство получило ранее в понедельник от посольства США в Германии. "Мы с сожалением принимаем к сведению данное сообщение", - заявила представитель министерства экономики.

Правительство США пока не выступило с официальным объявлением о применении штрафных мер. Однако в американском посольстве в Берлине подчеркнули, что Вашингтон "решительно настроен предпринять все необходимые шаги, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", который угрожает важным национальным интересам европейских партнеров и США".

Представитель посольства Джозеф Джордано-Шольц также отметил, что задержание Алексея Навального укрепило позицию США. По словам Джордано-Шольца, задержание стало "еще одним четким знаком, что поведение России не меняется". "Мы продолжаем надеяться, что Германия переоценит свою позицию в отношении газопровода", - заявил дипломат.

Ранее правительство США лишь угрожало применить санкции в отношении российского газопровода, однако фактически еще никогда к ним не прибегало. Ожидается, что официально о штрафных мерах объявят во вторник, 19 января - последний полный день работы администрации президента США Дональда Трампа.

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

Однако немецкие экологи опротестовали выдачу разрешения на продолжение строительства газопровода в территориальных водах Германии. Действие разрешения временно приостановлено.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В частности, Соединенные Штаты указывают на угрозу зависимости ЕС от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Конгресс США включили в оборонный бюджет на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.