Казахстан остановил транзит нефти через Россию из-за морозов

Казахстан приостанавливает транзит нефти через Россию, сообщил журналистам представитель «Транснефти» Игорь Демин. Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция.

«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему «Транснефти», с 5:00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», — сообщил Демин, передает РБК.

В 2019 году объем принятой на перекачку нефти из Казахстан для «Транснефти» составил 16,3 млн т, следует из годовой отчетности компании. Из них 15,3 млн т было отправлено в дальнее зарубежье, 1 млн т — в страны СНГ. Партнером «Транснефти» в Казахстане выступает АО «КазТрансОйл».

Казахстан неоднократно пытался договориться о транзите нефти через территорию России в Беларусь (объемы возможного контракта оценивались в 3–3,5 млн т), однако это так и не удалось, хотя посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев в конце 2019 года сообщал, что Казахстан достиг устной договоренности об этом с «Транснефтью». В Министерстве энергетики Казахстана указывали, что возможные поставки нефти в Беларусь по системе «Дружба» являются инициативой Минска.