Цена нефти Brent превысила $56 за баррель

В минувшую пятницу, 8 января, стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне перевалила за отметку в 56 долларов за баррель.

Цена достигла отметки $56,3 долларов за баррель впервые с 25 февраля 2020 года. Нефть марки WTI подорожала до $52,72 за баррель.

На этой неделе Саудовская Аравия пообещала добровольно сократить добычу нефти на дополнительные 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте в рамках сделки ОПЕК+ при условии, что остальные ее участники сохранят добычу на январском уровне.