Последнее обновление: 09.01.2021 10:45

Цена нефти Brent превысила $56 за баррель

В минувшую пятницу, 8 января, стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне перевалила за отметку в 56 долларов за баррель.

Цена достигла отметки $56,3 долларов за баррель впервые с 25 февраля 2020 года. Нефть марки WTI подорожала до $52,72 за баррель.

На этой неделе Саудовская Аравия пообещала добровольно сократить добычу нефти на дополнительные 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте в рамках сделки ОПЕК+ при условии, что остальные ее участники сохранят добычу на январском уровне.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование