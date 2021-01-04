Беларусь отказалась от забавы «диверсификация нефтяных поставок»

Белорусские власти отложили до лучших времен игру под названием «диверсификация поставок нефти», но утверждают, что получили полезный опыт, и не исключают новой попытки при определенном состоянии мирового рынка нефти.

«Диверсификация - не самоцель, а реалии современного рынка нефти и нефтепродуктов. В нынешних условиях залог стабильной работы всего нефтехимического комплекса — это возможность маневра. Приобретенный в течение года опыт, несомненно, будет полезен в перспективе. Наши заводы «попробовали» новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами», - заявил глава Белнефтехима Андрей Рыбаков в интервью корпоративному журналу.

По его словам, в 2021 году белорусская нефтянка попытается осилить новый сценарий «портовая диверсификация».

«На следующем этапе мы «обкатаем» другие варианты поставок продукции, поскольку перед нами открываются новые возможности российских портов. Сейчас мы над этим активно работаем», - уточнил Рыбаков.

Он сообщил, что за 11 месяцев 2020 года добыча нефти в Беларуси составила 1,564 млн. тонн. Белорусские НПЗ переработали 14,687 млн. нефти при глубине переработки 79,3%.

Экспорт продукции нефтехимической отрасли за 11 месяцев текущего года в 95 стран мира составил 4,2 млрд. Рыбаков не озвучил данные по экспорту нефтепродуктов.