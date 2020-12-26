Власти еще на 3 месяца оставили Игоря Лосика в СИЗО КГБ

Белорусские власти продлили администратору Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорю Лосику срок содержания под стражей до 25 марта 2021 года.

"Стало известно, что голодающему с 15 декабря Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца - до 25 марта 2021 года", - говорится в сообщении, размещенном в основанном им Telegram-канале.

Защита блогера в ближайшее время подаст жалобу на решение о продлении сроков.

В середине декабря Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку в знак протеста против предъявленных ему новых обвинений по статьям 13 УК Беларуси ("Приготовление к преступлению") и части 2 статьи 293 ("Организация массовых беспорядков"). До этого он обвинялся по ч. 1 ст. 342 ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок") и должен был выйти на свободу 25 декабря - когда истекал максимальный срок его содержания под стражей по этой статье.

Белорусские правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным.

Накануне власти до 20 февраля продлили срок содержания под стражу политзаключенному Павлу Северинцу.