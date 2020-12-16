Беларусь в 1 квартале 21 года потеряет доходы от транзита нефти

Экспорт российской нефти Urals по трубопроводу "Дружба может заметно снизится в 1 квартале 2021 года из-за падения цен на морские грузоперевозки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Снижение затрат на морскую транспортировку нефти Urals сделало поставки по "Дружбе" менее прибыльными в сравнении с экспортом из портов. Один источник отметил, что продавцы настаивают на повышении цен, так как морские поставки стали более прибыльными, но европейские НПЗ страдают от низкой маржи переработки и не готовы принять на себя дополнительные затраты.

Российские компании могут перенаправить экспорт 1 млн т нефти из нефтепровода в порты Балтийского моря в январе.

"Сургутнефтегаз", крупный поставщик сырой нефти в Германию по трубопроводу, планирует сократить поставки нефти на треть, до 400 тыс. тонн в январе-марте.

"Газпром нефть", которая осуществляет поставки на немецкие НПЗ, также рассматривает возможность сокращения поставок по трубопроводам.