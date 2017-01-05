Куба переходит с русского на английский

По мере того как Куба открывается для внешнего мира, в том числе иностранных туристов, все больше кубинцев учат в качестве иностранного языка не русский, как в былые времена, а английский.

Обязательное знание английского уже введено в средней и высшей школе, но кубинцы активно учат язык международного общения и без принуждения.

Во времена холодной войны школьники и студенты могли выбирать между русским и английским. Однако теперь, как рассказали русской службе Би-би-си в государственных структурах, ведающих образованием, власти подумывают о том, чтобы сделать уроки английского обязательными для всех детей и подростков.

"Английский как язык международного общения всегда был у нас в программе, - объясняет руководитель системы средней школы Кубы Зоя де ла Ред Итуррия. - Но сейчас мы вводим новые методики и стараемся повысить качество обучения английскому".

Но пока кубинцы учат английский в основном по старомодным методикам - с упором на учебники, механическое повторение слов и фраз, да еще и без нормального доступа в интернет.

Консультант правительства по развитию изучения английского Ольга Перес говорит, что власти Кубы надеются решить вопрос с интернетом.

"Было бы хорошо иметь в школах интернет. А вообще мы мечтаем, что когда-нибудь у нас в каждой школе будет не только интернет, но и специально оборудованные классы-лаборатории для изучения языка", - говорит она.

Английский, однако, все чаще слышен не только в классах кубинских школ, но и на улицах Гаваны.

В прошлом году Кубу посетило рекордное число туристов, и многие кубинцы учат английский как придется, без всяких школ и курсов.

В последние несколько месяцев в Гаване, кроме джазового фестиваля, прошли также ежегодный фестиваль латиноамериканского кино и международный фестиваль балета. Во время таких международных слетов лучше всего заметна оттепель в отношениях Кубы и США. Решение администрации Обамы восстановить дипломатические отношения и снять с Кубы торговое эмбарго, вне всякого сомнения, сблизило кубинцев и североамериканцев.

С обеих сторон есть люди, которые боятся, что процесс пойдет вспять. Избранный президент США Дональд Трамп в одном из своих многочисленных не очень внятных твитов пообещал "разорвать сделку, если Куба не пожелает заключить сделку получше для кубинского народа, кубинцев в США и США в целом".

Но что бы ни сделали Трамп и власти Кубы, ученики в школе имени Хесуса Суареса пока учат английский - просто чтобы иметь возможность разговаривать с остальным миром.