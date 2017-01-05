В Мексике протесты против повышения цен на бензин переросли в грабежи

Продолжающиеся несколько дней в Мексике протесты против резкого повышения стоимости бензина переросли в грабежи магазинов, в том числе крупных.

По сообщению правительства штата Мехико, к вечеру среды был задержан 161 человек, участвовавший в грабежах торговых точек в муниципиях Экатепек, Акольман, Наукальпан, Николас-Ромеро, Тультепек и Текамак.

Власти штата попытались успокоить население, настаивая на единичных случаях подобных преступлений, однако уже поступают сообщения о таких же инцидентах и в других штатах, в частности, в Веракрусе.

Непосредственной причиной массовых протестов в Мексике стало увеличение стоимости бензина с 1 января в среднем на 20% в рамках идущей в стране реформы энергоотрасли. На дорогах начались массовые перекрытия движения, было сожжено несколько заправок компании Pemex, теперь эта протестная волна переросла в грабежи.

По свидетельству очевидцев, ряд магазинов в Мехико в среду просто не открыли свои двери для покупателей, другие серьезно усилили меры безопасности на фоне новостей о грабежах торговых заведений.