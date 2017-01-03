В Украине создается Высший совет правосудия

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Высшем совете правосудия" во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем Главы Администрации Президента Алексеем Филатовым. Документ был принят Верховной Радой 21 декабря.

"Глава государства отметил, что 2016 год стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы – были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, создан новый орган – Высший совет правосудия (ВСП)", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Высший совет правосудия убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, прежде всего, из механизмов назначения, перевода, увольнения судей, предоставления согласия на задержание или арест судьи.

Глава государства напомнил, что законопроект "О Высшем совете правосудия" был поддержан партнерами из Совета Европы и Европейского Союза.

"Считаю, что это решительные действия по обеспечению одного из ключих прав украинских граждан – права на справедливость, права на справедливый суд", - подчеркнул он.

Президент отметил, что создание нового конституционного органа - Высшего совета правосудия - является одним из важных составляющих судебной реформы.

Глава государства поблагодарил Верховную Раду, которая прислушалась к его предложению, поддержала этот закон и приняла его в сроки, которые позволяют ВСП уже в 2017 году полноценно заработать.

Порошенко также подписал Закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопросы финансирования нового органа.