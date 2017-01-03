В Австралии хотят усложнить получение гражданства

Министр иммиграции Австралии Питер Даттон призвал внести изменения в тестирование кандидатов на получение гражданства Австралии.

По словам чиновника, основной уклон тестирования должен быть направлен на социальную интеграцию и австралийские ценности, а не напоминать викторину с вопросами по истории и устройству страны, сообщает издание The Age.

"Нам нужно увидеть, придерживаются ли люди австралийских законов, учат ли они своих детей, готовы ли они работать для обеспечения своего благосостояния, если они трудоспособного возраста", - считает министр, по мнению которого такой подход позволит более эффективно "отсеивать" меньшинство, которое может стать на ложный путь преступности и терроризма.

По словам Даттона, недавний опыт операций по борьбе с терроризмом, в ходе которых были задержаны ряд новоиспеченных граждан Австралии, свидетельствует о необходимости реформировать подходы к тестированию заявителя так, чтобы иметь возможность оценить успешность его интеграции в австралийское общество, его работу, образование детей, достижения в изучении английского языка и отсутствие судимостей.

Сегодня тест на получение гражданства в Австралии насчитывает 20 вопросов широкого спектра австралийской истории, системы управления, прав и обязанностей граждан. Заявитель должен ответить правильно на 75% этих вопросов. Ограничения относительно обретения гражданства также имеют лица с судимостью.

Исполнительный директор Австралийской миграционной совета Карла Уилшир скептически оценила предложения министра иммиграции, отметив, что при модернизации и совершенствовании тестирования на получение гражданства власть должна быть осторожной, чтобы "не демонизировать мигрантов".

Ведь, по ее словам, статистические данные показывают, что мигранты имеют меньше шансов получить доступ к социальным выплатам, а их дети - к высоким академическим показателям. И это в то время, когда Австралия имеет особый подход к мультикультурности, а ее "культурная ориентация" отличается акцентом на гендерное равенство и доступ к правосудию.

В случае, если инициатива будет поддержана, обновленное тестирование на получение гражданства может содержать такие вопросы, как: "Вы нарушали закон? Ваши дети ходят в школу? Нашли ли Вы работу? Ваш муж посещает занятия по английскому языку?".