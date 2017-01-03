Экс-главу администрации Гонконга судят за коррупцию

В Гонконге начался суд над бывшим главой администрации Гонконга Дональдом Цангом, его обвиняют в коррупции. Цангу вменяют в вину незаконное использование денежных средств правительства.

Он возглавлял администрацию Гонконга с 2005 по 2012 годы, сообщает Русская служба ВВС.

"Обвинители утверждают, что Цанг арендовал по низкой цене квартиру у одного из крупных акционеров телекомпании Wave Media. А потом одобрил выдачу компании лицензии без объявления о конфликте интересов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению прокуратуры, телекомпания оплатила отделку квартиры для Цанга, который, по словам обвинителей, представил дизайнера к награде.

Цанг не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве. Экс-министр сделал это заявление громко и четко.

В суд Цанг приехал со своей женой более чем за час до начала процесса, застав репортеров врасплох.

Если Дональда Цанга признают виновным, он может получить реальный тюремный срок.